روسيا تخوض معركة لاستعادة منطقة كورسك

قال مسؤولون روس إن قوات بلادهم خاضت معركة، اليوم الأحد، لاستعادة منطقة في غرب روسيا من آخر الجنود الأوكرانيين بعد توغل استمر سبعة أشهر.

كانت القوات الأوكرانية شقت طريقها في منطقة كورسك داخل روسيا في أغسطس الماضي وسيطرت على بلدات وقرى.

لكن هجوما مضادا خاطفا شنته روسيا هذا الشهر أدى إلى تقليص المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في غرب روسيا.

وقال يوري بودولياكا، أحد أبرز المدونين العسكريين، إن روسيا صدت القوات الأوكرانية إلى الحدود في بعض المواقع لكن معارك شرسة تدور وتحاول القوات الأوكرانية الرد.

وبعد مناشدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي لنظيره الروسي بالحفاظ على أرواح الجنود الأوكرانيينة "المحاصرين"، قال بوتين يوم الجمعة إن روسيا ستضمن سلامة الجنود الأوكرانيين في المنطقة إذا استسلموا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن قوات بلاده ليست محاصرة لكنه دق ناقوس الخطر بشأن ما قال إنه قد يكون هجوما روسيا جديدا على منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا على الحدود مع كورسك.