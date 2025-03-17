جنوب السودان يقصف مسلحين في شمال شرق البلاد

أعلن جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن قواته شنّت غارات ضد مسلحين في شمال شرق البلاد.

تشهد مقاطعة الناصر في ولاية أعالي النيل معارك بين قوات من جنوب السودان ومسلحين.

وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث، في مؤتمر صحافي "قواتنا الجوية قصفت الناصر صباح اليوم".

وقال لويث إن الضربات تندرج في إطار "عمليات أمنية"، مضيفا "إذا صودف وجود مدنيين هناك... فلا شيء يمكننا فعله".

وتعرّضت مروحية للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، خلال محاولة إنقاذ لإطلاق نار أدى إلى مقتل قائدها وجنرال في جيش جنوب السودان.

وأكّد لويث وجود قوات أوغندية في العاصمة جوبا بموجب "ميثاق عسكري"، بعد أسبوع على نفي أي انتشار لهذه القوات في جنوب السودان.

والأسبوع الماضي قال قائد القوات المسلّحة الأوغندية موهوزي كينيروغابا إن قوات أوغندية "دخلت جوبا".