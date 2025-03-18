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رائدا الفضاء العالقان يبدآن رحلة العودة إلى الأرض

رائدا الفضاء العالقان يبدآن رحلة العودة إلى الأرض
18 مارس 2025 09:32

 بعد تسعة أشهر من بقائهما عالقين في محطة الفضاء الدولية، بدأ رائدا فضاء أميركيان رحلتهما للعودة إلى الأرض على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراجون"، وفقا للقطات بثتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مباشرة.
 وغادر رائدا الفضاء سوني ويليامز وباري ويلمور محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سبيس إكس كرو دراجون، حيث أظهرت لقطات حية من وكالة "ناسا" لحظة انطلاقهما. ومن المتوقع أن يهبطا في المياه قبالة سواحل فلوريدا حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء، برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هيج ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف. وكان ويليامز ويلمور قد وصلا إلى المحطة في بداية يونيو على متن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج. وكان من المفترض أن تستمر مهمتهما أسبوعا واحدا فقط، إلا أن مشكلات فنية عديدة في المركبة أجبرتهما على البقاء في الفضاء لمدة أطول.

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المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
ناسا
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