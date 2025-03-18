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وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين يلتقون في طوكيو

وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين يلتقون في طوكيو
18 مارس 2025 11:30

 أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين سوف يلتقون في طوكيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء مباحثات بشأن التعاون الثلاثي وقضايا أخرى. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الوزارة قالت في بيان صحفي إن وزير الخارجية تشو تاي يول سوف يشارك نظيره الياباني تاكيشي إيوايا ونظيره الصيني وانج يي في لقاء ثلاثي السبت المقبل. وأضافت الوزارة أن الوزراء سوف يقومون "بتقييم التقدم الذي تم إحرازه بشأن التعاون الثلاثي" و سيتبادلون الآراء بشأن التطورات المستقبلية للتعاون الثلاثي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية".

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