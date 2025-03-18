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سوريا تندد بالضربات الإسرائيلية على درعا

سيارات عسكرية إسرائيلية جنوب سوريا (أرشيفية)
19 مارس 2025 03:01

القاهرة (وكالات)

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نددت وزارة الخارجية السورية بالضربات الإسرائيلية على مدينة درعا جنوب غربي البلاد أمس، والتي قالت إنها أدت إلى سقوط قتلى ومصابين من المدنيين.
وذكرت منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم «الخوذ البيضاء» في سوريا أن الضربات التي شُنت أمس الأول أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الضربات بأنها جزء من حملة تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد.
وقالت الوزارة: «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا يشكل فقط انتهاكاً للقانون الدولي، بل يمثل أيضاً تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي».

درعا
سوريا
إسرائيل
وزارة الخارجية السورية
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الاعتداءات الإسرائيلية
القصف الإسرائيلي
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