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البرلمان العربي يدين بشدة استئناف إسرائيل العمليات العسكرية في غزة

البرلمان العربي يدين بشدة استئناف إسرائيل العمليات العسكرية في غزة
19 مارس 2025 00:38

أدان البرلمان العربي بشدة "استئناف إسرائيل العمليات العسكرية في قطاع غزة فجر اليوم والذي أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصاً وإصابة العشرات، واصفًا ذلك بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

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وأكد معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي -في بيان أصدره اليوم- أن هذا العدوان واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل، يمثل استخفافاً واضحاً بقواعد القانون الدولي وهروباً رسمياً من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة، وتعطيلاً للجهود الدولية الداعمة لوقف إطلاق النار وخطة إعادة الإعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية.
ودعا رئيس البرلمان العربي "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كمجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية في القطاع، والمطالبة بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان وصولاً إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة والضفة الغربية".

المصدر: وام
البرلمان العربي
إسرائيل
قطاع غزة
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