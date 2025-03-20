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قتلى في حادث مروري بنيجيريا

قتلى في حادث مروري بنيجيريا
20 مارس 2025 13:18

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا بعد اصطدام شاحنة بمركبات متوقفة واشتعال النيران بها، وفقاً لما أعلنته الشرطة يوم الأربعاء.

وقع الحادث على طريق سريع بالقرب من جسر نيانيا في منطقة أيو، التي تبعد حوالي 10 كيلومترات (6 أميال) عن أبوجا، عندما فقدت الشاحنة المحملة بالإسمنت السيطرة واصطدمت بـ 14 مركبة كانت عالقة في الازدحام المروري، بحسب بيان صادر عن قيادة شرطة إقليم العاصمة الاتحادية.

وجاء في البيان: "تسبب الاصطدام في اندلاع حريق هائل التهم 14 مركبة"، مضيفاً أن الحادث أثار حالة من الذعر والفوضى، حيث هرع المارة والسائقون للنجاة بأنفسهم.

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وأوضحت الشرطة أنه تم انتشال ستة أشخاص من الحطام ونقلهم إلى المستشفى، لكنهم فارقوا الحياة.

المصدر: وكالات
نيجيريا
قتلى
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