إطلاق نار في مستشفى بولاية ميشيجان

أكدت الشرطة في ضاحية تروي بشمال ديترويت، اليوم الخميس، وقوع إطلاق نار في مستشفى محلي، ووصفته بأنه حادث فردي.

وقالت إدارة شرطة تروي، في رسالة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إطلاق النار وقع في مستشفى "كورويل هيلث بومونت تروي"، مضيفة أن المشتبه به ليس رهن الاحتجاز.

وطلبت الشرطة من الجمهور تجنب ارتياد المنطقة. ولم تتطرق الرسالة التي تم نشرها على موقع "إكس" إلى ما إذا كانت هناك أي إصابات أو وفيات. وقالت مسؤولة في الشرطة إنها لا تستطيع تقديم أي معلومات أخرى. وتقع مدينة تروي، التي يزيد عدد سكانها عن 87 ألف نسمة، على بعد نحو 22 ميلا (35 كيلومترا) شمالي ديترويت.