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الجيش اللبناني يغلق 3 معابر حدودية غير شرعية مع سوريا

أفراد من الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا (أرشيفية)
21 مارس 2025 02:41

بيروت (الاتحاد)

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الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا

أعلن الجيش اللبناني، أمس، إغلاقه ثلاثة معابر غير شرعية مع سوريا في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة - الهرمل.
وأوضح الجيش اللبناني أنه تم إغلاق المعابر غير الشرعية عند الحدود مع سوريا شمال شرق لبنان.
وأكدت قيادة الجيش، في بيان، أنه «ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة - الهرمل».
وقررت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا.

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الجيش اللبناني
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سوريا ولبنان
سوريا
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