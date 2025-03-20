الجيش اللبناني يغلق 3 معابر حدودية غير شرعية مع سوريا

بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، إغلاقه ثلاثة معابر غير شرعية مع سوريا في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة - الهرمل.

وأوضح الجيش اللبناني أنه تم إغلاق المعابر غير الشرعية عند الحدود مع سوريا شمال شرق لبنان.

وأكدت قيادة الجيش، في بيان، أنه «ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتي المشرفة والدورة - الهرمل».

وقررت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا.