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أوكرانيا تكشف عن توقعاتها من المحادثات في السعودية

رجل إطفاء يكافح حريقا في أوكرانيا
21 مارس 2025 22:48

قالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إنها تأمل في أن تفضي المحادثات التي ستجرى الاثنين في السعودية مع الولايات المتحدة، "على الأقلّ" إلى وقف للضربات على منشآت الطاقة والبنى التحتية والمرافق في البحر الأسود من كلا الطرفين الروسي والأوكراني.
في مسعى إلى الدفع باتجاه هدنة واسعة، اختارت أوكرانيا وزير الدفاع رستم عمروف لرئاسة الوفد الأوكراني في السعودية، وفق ما كشف مسؤول أوكراني فضّل عدم الإفصاح عن هويّته.
وقال "ما زلنا نريد الاتفاق على وقف لإطلاق النار، على الأقلّ... في مجال الطاقة والبنى التحتية والبحر"، مشيرا إلى أن أوكرانيا ما زالت "مستعدّة" لوقف "شامل" لإطلاق النار.
أما موسكو، فأكّدت من جانبها أنها لم تقبل سوى بهدنة تطال منشآت الطاقة، في حين كانت إدارة ترامب اقترحت وقفا شاملا لإطلاق النار لمدّة ثلاثين يوما.
وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن فريقه سيتوجّه إلى السعودية مع "قائمة بالمواقع المدنية والمناطق" الواجب إدراجها في اتفاق محتمل على وقف للهجمات.
- مسائل "تقنية"
وإذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قبل وقف الضربات على منشآت الطاقة، فهو لم يعتمد المقترح الأميركي بالكامل، بالرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس الأميركي للتوصّل إلى "صفقة" بين الطرفين.
وسيمثّل روسيا في محادثات السعودية غريغوري كاراسين، السيناتور والدبلوماسي السابق وسيرغي بيسيدا مستشار رئيس جهاز الأمن الفدرالي.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين، اليوم الجمعة، إن الرجلين "هما المفاوضان الأكثر خبرة ولديهما خبرة وافرة في هذا النوع من العمل".
وأكّد "هذا خيار الرئيس... وهما سيمثّلان روسيا خير تمثيل".

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