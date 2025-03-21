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غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية

طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
22 مارس 2025 02:15

واشنطن (الاتحاد)

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شن الطيران الأميركي، أمس، سلسلة غارات جديدة على مواقع لميليشيات الحوثي في اليمن، فيما قالت مصادر إن الهجمات الجديدة استهدفت مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي البلاد.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» استمرار الغارات على مواقع الحوثيين، ونشرت مقطع فيديو لمقاتلات تقلع من حاملة طائرات لشن الهجمات.
وكتبت إلى جوار الفيديو، عبر منصة «إكس»: «الكسارات الحمراء لا تنام»، ويشير المصطلح إلى «السرب 11 المقاتل الذي يعد من أقدم أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للبحرية الأميركية».  
وقالت وسائل إعلام محلية، إن 6 غارات بدأت في الساعة 6 فجراً بتوقيت صنعاء، واستهدفت منطقة الفازة بمديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن.
وفي السياق، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الغارات الجوية، داعية إلى تجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثارها.
وقالت المنظمة، في بيان نشره مكتبها في اليمن عبر منصة «إكس»، إن «التطورات الأخيرة في اليمن تثير القلق»، ودعت الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني.
كما حثت اللجنة على اتخاذ الاحتياطات كافة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين أو إلحاق الضرر بالمنشآت المدنية.

غارات أميركية
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الأزمة اليمنية
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سلاح الجو الأميركي
القيادة المركزية الأميركية
ميليشيات الحوثي
جماعة الحوثي
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طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
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