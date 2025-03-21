وزير الدفاع الأميركي الجديد يقوم بأول زيارة خارجية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير بيت هيغسيث سيقوم بأول زيارة رسمية، الأسبوع المقبل، تتخلّلها محطات في الفلبين واليابان.

وقال شون بارنيل الناطق باسم البنتاغون، في بيان، إن هذه الجولة "تأتي في إطار توطيد الولايات المتحدة تعاونا لم يشهد له مثيل مع بلدان تتحلّى بالذهنية عينها بهدف تعزيز الأمن الإقليمي".

وستتخلل الزيارة محطات في هاواي وغوام. كما سيشارك وزير الدفاع الأميركي في مراسم لإحياء الذكرى الثمانين لمعركة "إيو جيما"، بحسب الناطق باسم البنتاغون.

في أواخر الحرب العالمية الثانية في 1945، اشتبكت القوّات اليابانية والأميركية في معارك ضارية استمرّت خمسة أسابيع في جزيرة "إيو جيما" الصغيرة على بعد حوالى 1250 كيلومترا من جنوب طوكيو.

ولجأت القوّات اليابانية إلى شبكة من الأنفاق الأرضية لمواجهة الأميركيين بقوّة مدفعية كثيفة في معارك ضارية.

وخسرت اليابان تقريبا كلّ جنودها المتمركزين في الجزيرة والمقدّر عددهم بنحو 21 ألفا، في حين تخطّت الخسائر الأميركية 6800 قتيل و19 ألف جريح.