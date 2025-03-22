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سكّان باريس يصوّتون الأحد على مشروع لزيادة المساحات الخضراء

سكّان باريس يصوّتون الأحد على مشروع لزيادة المساحات الخضراء
22 مارس 2025 14:54

 يصوّت الباريسيون الأحد على مشروع يقضي بزيادة المساحات الخضراء والشوارع المخصصة للمشاة بالقرب من منازلهم، ومع أنّ هذا الاقتراح يبدو توافقيا في الظاهر، لكنّه يثير استياء بعض سكان العاصمة الفرنسية.
وخلال عملية التصويت التي يستطيع المشاركة فيها من بلغوا 16 عاماً فما فوق في مقابل 18 عاماً للاقتراع في الانتخابات)، سيُفتح 218 مركز اقتراع ليصوّت السكان إما «تأييدا لزيادة المساحات الخضراء وتحويل 500 شارع في باريس للمشاة حصراً أو رفضاً لهذا المشروع».
وإذا لاقى الاقتراح العدد الأكبر من الأصوات المؤيدة، فتتعهّد البلدية «زيادة عدد» الشوارع المخصصة للمشاة، وهو مشروع بدأ منذ بداية الولاية الثانية لرئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالغو عام 2020، والتي خصّصت حتى اليوم 300 شارع للمشاة.
وستزال 10% من مواقف السيارات على الأرض في باريس، وهو ما يتّسع لعشرة آلاف سيارة.
ويقول كريستوف نجدوفسكي، نائب رئيسة البلدية المسؤول عن المساحات الخضراء، في تصريح صحفي، إنّ «الفكرة تتمثل في أنّ كل شخص من سكان باريس سيكون لديه شارع مزروع ومخصّص للمشاة على بعد أقل من 300 متر من منزله».
واعتباراً من أبريل، ستُحَدَّد الطرق المؤهلة في كل منطقة من باريس، ليبدأ التنفيذ في غضون ثلاث أو أربع سنوات وبتكلفة متوسطة تقدر بـ500 ألف يورو (نحو 540 ألف دولار) لكل شارع.

 

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