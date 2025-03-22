مسلحون يقتلون عناصر من الشرطة وعمالا في باكستان

قتل مسلّحون أربعة عمال وأربعة من عناصر الشرطة في جنوب غرب باكستان، اليوم السبت، حسبما أفاد مسؤولون، وذلك في أحدث عمليتي قتل في منطقة شهدت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة.

وقال علي غول عمراني، وهو مسؤول في الإدارة المحلية، في تصريح صحفي إن "المسلحين، الذين وصلوا على متن دراجات نارية، أطلقوا النار على أربعة عمّال كانوا يعملون في تشغيل معدات حفر الآبار".

وأكد محمد أصغر، مسؤول الشرطة المحلية هذه التفاصيل.

وفي حادث منفصل، قُتل أربعة من عناصر الشرطة في كمين في مديرية "نوشكي" في ولاية بلوشستان.

وكان مسلّحون احتجزوا هذا الشهر، أكثر من 450 رهينة من ركاب قطار في بلوشستان بعد جرح سائقه. وتمكّنت الشرطة من تحرير الرهائن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجمات اليوم.