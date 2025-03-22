الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسلحون يقتلون عناصر من الشرطة وعمالا في باكستان

انفجار في باكستان (أرشيفية)
22 مارس 2025 23:56

قتل مسلّحون أربعة عمال وأربعة من عناصر الشرطة في جنوب غرب باكستان، اليوم السبت، حسبما أفاد مسؤولون، وذلك في أحدث عمليتي قتل في منطقة شهدت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة.
وقال علي غول عمراني، وهو مسؤول في الإدارة المحلية، في تصريح صحفي إن "المسلحين، الذين وصلوا على متن دراجات نارية، أطلقوا النار على أربعة عمّال كانوا يعملون في تشغيل معدات حفر الآبار".
وأكد محمد أصغر، مسؤول الشرطة المحلية هذه التفاصيل.
وفي حادث منفصل، قُتل أربعة من عناصر الشرطة في كمين في مديرية "نوشكي" في ولاية بلوشستان.
وكان مسلّحون احتجزوا هذا الشهر، أكثر من 450 رهينة من ركاب قطار في بلوشستان بعد جرح سائقه. وتمكّنت الشرطة من تحرير الرهائن.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجمات اليوم.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده
باكستان: وقف إطلاق النار أفضل طريقة لعودة الرهائن الإسرائيليين
المصدر: آ ف ب
باكستان
هجوم
مسلحون
آخر الأخبار
ريال مدريد أم برشلونة.. أغلى نجوم «الليجا» تحت 21 عاماً!
الرياضة
ريال مدريد أم برشلونة.. أغلى نجوم «الليجا» تحت 21 عاماً!
اليوم 13:11
«الشاهين» يحلق بلقب «الإمارات للخيول العربية» في أبوظبي
الرياضة
«الشاهين» يحلق بلقب «الإمارات للخيول العربية» في أبوظبي
اليوم 13:00
"طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة
علوم الدار
"طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة
اليوم 12:46
«الحبتور» بطل «كأس مارس» للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل «كأس مارس» للبولو
اليوم 12:20
خيول الإمارات تتألق في دولية دبي للجواد العربي
الرياضة
خيول الإمارات تتألق في دولية دبي للجواد العربي
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©