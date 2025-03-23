إسرائيل توافق على فصل  أحياء استيطانية في الضفة

القدس (وكالات)

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لفصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها.

وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس» أنه سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

بدورها، دانت السلطة الفلسطينية أمس مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية إلى مستوطنات مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تدين القرار وما تبعه من تصريحات إسرائيلية تفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الخارجية في بيانها أن تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة، واصفة الخطوة بأنها «استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها».