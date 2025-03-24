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كوريا تكافح حرائق غابات في المنطقة الجنوبية الشرقية

كوريا تكافح حرائق غابات في المنطقة الجنوبية الشرقية
24 مارس 2025 09:53

تُكافح جمهورية كوريا لاحتواء حرائق غابات متعددة اجتاحت المنطقة الجنوبية الشرقية، يوم أمس الأحد، حيث أعاقت الرياح القوية والجافة جهود السيطرة على الحريق، وفقًا للسلطات الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الحريق اندلع يوم الجمعة في بلدة سانتشيونغ، على بُعد 250 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، وامتد إلى مناطق أخرى، كما اندلعت حرائق غابات في أويسيونغ بإقليم شمال "غيونغسانغ"، وبلدة أولجو في أولسان.

وقُتل أربعة أشخاص حتى الآن في حريق سانتشيونغ، وأصيب ستة آخرون، فيما تم إجلاء أكثر من 1,500 شخص إلى ملاجئ مؤقتة، وفقًا للمركز المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة.

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واحترقت حتى الآن مساحة إجمالية قدرها 4.650 هكتارًا من الأراضي، وهي مساحة تعادل مساحة 6.512 ملعب كرة قدم تقريبًا، في أويسونغ، مما أدى إلى نزوح أكثر من 390 شخصًا.

وأصدر الرئيس الكوري المؤقت تشوي سانغ - موك، تعليمات للمسؤولين بمراجعة إعلان منطقتي أويسيونغ وأولجو مناطق كوارث خاصة، بعد إعلان سانتشونغ منطقة كوارث.

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
كوريا
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