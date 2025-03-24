الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء كندا يحدد شرطاً للتحدث مع ترامب

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
24 مارس 2025 22:01

حدد رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، اليوم الاثنين، شرطاً للتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال كارني، إنه مستعد لإجراء مكالمة مع ترامب، لكنه سيفعل ذلك "وفقا لشروطنا كدولة ذات سيادة".
وأوضح كارني لوسائل إعلام في "نيوفاوندلاند" في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية العامة: "أنا مستعد لإجراء مكالمة، لكن كما تعلمون، فإننا سنتحدث بشروطنا كدولة ذات سيادة".
وانتُخب كارني زعيماً للحزب الليبرالي الحاكم، في التاسع من مارس الجاري، ليصبح رئيسا للوزراء تلقائياً خلفاً لجاستن ترودو.
وجرت العادة أن تُجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس الأميركي بعد ذلك بفترة وجيزة، لكن الرجلين لم يتحدثا بعد.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية، وكثيراً ما يفصح عن رغبته في ضم كندا للولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
ترامب يؤكد: جرينلاند قد تصبح جزءا من أميركا في المستقبل
ترامب يعلن عن مباحثات بشأن امتلاك محطات طاقة أوكرانية
المصدر: رويترز
مارك كارني
رئيس الوزراء الكندي
الرئيس الأميركي
كندا
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
علوم الدار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
اليوم 23:16
منصور بن زايد يستقبل المواطنين في برزة قصر سموه بأبوظبي
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل المواطنين في برزة قصر سموه بأبوظبي
25 مارس 2025
محمد بن راشد: الإعلام يصنع الوعي ويحفّز الإبداع وينهض بالطاقات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإعلام يصنع الوعي ويحفّز الإبداع وينهض بالطاقات
25 مارس 2025
سعود بن صقر يعزي في وفاة محمد سعيد المالكي
علوم الدار
سعود بن صقر يعزي في وفاة محمد سعيد المالكي
25 مارس 2025
الفندق المستضيف لمباحثات السعودية بين أميركا وروسيا
الأخبار العالمية
اختتام محادثات أميركية روسية في السعودية بشأن أوكرانيا
25 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©