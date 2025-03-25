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وفاة الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج

وفاة الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج
25 مارس 2025 09:26

 أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات اليوم الثلاثاء وفاة رئيسها التنفيذي المشارك هان جونج-هي إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 63 عاما.
وكان هان مسؤولا عن قسم الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة في سامسونج، وهي أكبر شركة في كوريا الجنوبية، بينما يشرف رئيسها التنفيذي الآخر جون يونج-هيون على أعمال أشباه الموصلات.
وقال متحدث باسم الشركة إن هان توفي في المستشفى اليوم الثلاثاء أثناء تلقيه العلاج من نوبة قلبية، مضيفا أنه لم يتم تحديد خليفة له بعد.
وكانت أسهم سامسونج مستقرة في التعاملات الصباحية.

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المصدر: وكالات
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