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سوريا.. 7 قتلى بقصف إسرائيلي في درعا

قوات إسرائيلية على مركبة عسكرية في سوريا (أرشيفية)
26 مارس 2025 02:38

دمشق (الاتحاد)

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قالت وزارة الخارجية السورية إن 7 أشخاص لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي في جنوب سوريا، أمس، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مسلحين أطلقوا النار عليها هناك. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن مسلحين في جنوب سوريا أطلقوا النار صوب قوات إسرائيلية، دون أن يحدد ما إذا كانت القوات الإسرائيلية موجودة داخل الأراضي السورية وقت استهدافها. وأضاف الجيش أن قواته ردت بإطلاق النار، وأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت المسلحين. وقالت وزارة الخارجية السورية إن القتلى الستة سقطوا في هجوم على بلدة «كويا»، الواقعة في محافظة درعا جنوبي البلاد، مضيفة أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظراً لخطورة الإصابات. ودعت إلى تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، واصفة إياها بـ«الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية». وذكرت إسرائيل في وقت سابق أنها هاجمت قاعدتين عسكريتين في محافظة حمص، وسط سوريا. وقال بيان عسكري إسرائيلي «قبل قليل استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر وتي 4 العسكريتين السوريتين».

سوريا
إسرائيل
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درعا
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