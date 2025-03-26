إيطاليا: لا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنها لا تعتزم إرسال قوات للمشاركة في بعثة حفظ سلام محتملة للأمم المتحدة في أوكرانيا.

جاء بعد اجتماع لحكومة الائتلاف التي تقودها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وورد في بيان الحكومة: "لا توجد خطط للمشاركة الوطنية في أي قوة عسكرية محتملة على الأرض"، مؤكداً الموقف الموحد داخل الائتلاف.

وعقدت ميلوني هذه المحادثات قبل قمة الدول الداعمة لأوكرانيا في باريس غداً الخميس، حيث دعت إلى "ضمانات أمنية قوية وفعالة" لكييف، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.

ورأى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، أمس الثلاثاء، أن احتمال نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا بتفويض أممي هو أمرٌ "نظري جداً" في هذه المرحلة.