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إيطاليا: لا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني
26 مارس 2025 22:22

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنها لا تعتزم إرسال قوات للمشاركة في بعثة حفظ سلام محتملة للأمم المتحدة في أوكرانيا.
جاء بعد اجتماع لحكومة الائتلاف التي تقودها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. 
وورد في بيان الحكومة: "لا توجد خطط للمشاركة الوطنية في أي قوة عسكرية محتملة على الأرض"، مؤكداً الموقف الموحد داخل الائتلاف. 
وعقدت ميلوني هذه المحادثات قبل قمة الدول الداعمة لأوكرانيا في باريس غداً الخميس، حيث دعت إلى "ضمانات أمنية قوية وفعالة" لكييف، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة. 
ورأى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، أمس الثلاثاء، أن احتمال نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا بتفويض أممي هو أمرٌ "نظري جداً" في هذه المرحلة.

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المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
جورجيا ميلوني
الحكومة الإيطالية
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
قوات حفظ السلام
الأمم المتحدة
روسيا وأوكرانيا
إيطاليا
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