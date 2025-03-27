اعتقال مشتبه به في حادث الطعن في أمستردام

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إن مشتبها به اعتقل بعد حادث الطعن الذي أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة في مدينة أمستردام.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به أصيب أيضا بجروح خلال اعتقاله عقب في عملية الطعن.

ووقع حادث الطعن بالقرب من ساحة "دام" في وسط أمستردام بعد ظهر اليوم.

وأغلقت الشرطة المنطقة، وهرعت عدة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، فيما حطت مروحية إسعاف طبية في الساحة لكنها غادرت الموقع فيما بعد.

وقالت إلين روفرز المتحدثة باسم الشرطة، في تصريح صحفي، إنه "تم توقيف المشتبه به بمساعدة أحد المدنيين".

ولم يتم، حتى الآن، تحديد الدافع وراء حادث الطعن ولا الإعلان عن هوية المشتبه به. وقد تسبب حادث الطعن في توقف اجتماع لمجلس المدينة كانت تشارك فيه فيمكي هالسيما، عمدة أمستردام.