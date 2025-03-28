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أوكرانيا تتلقى من أميركا نسخة جديدة من اتفاق المعادن النادرة

الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف
28 مارس 2025 21:18

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه تلقى من الولايات المتحدة نسخة جديدة من الاتفاق حول المعادن النادرة في أوكرانيا والتي تريد واشنطن استغلالها.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي، إن "الجانب الأوكراني (...) تلقى رسميا اليوم عبر مذكرة الاقتراحات الأميركية".
ولم يدل بتفاصيل تتصل بهذه النسخة الجديدة. لكنه أكد أن المسودة الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة "مختلفة تماما" عن إطار عمل سابق، مشيرا إلى أنها ستتطلب تقييما قانونيا إضافيا.
وأضاف أن أوكرانيا لن تقبل باتفاقية تهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: وكالات
المعادن النادرة
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
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