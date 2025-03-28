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سوريا ولبنان يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود

سوريا ولبنان يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود
29 مارس 2025 02:06

الرياض (الاتحاد)

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وقَّع وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة مع نظيره اللبناني ميشال منسي بمدينة جدة اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أن ذلك جاء خلال اجتماع استضافته المملكة مساء أمس الأول، بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ووزيري الدفاع السوري واللبناني.
وأضافت، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية متخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما. موضحة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة خلال الفترة القادمة.
وبينت أنه جرى، خلال الاجتماع، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان، بما يعزز الأمن والاستقرار بينهما.
وأوضحت أن المملكة أكدت دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين، وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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