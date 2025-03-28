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عقوبات أميركية على شبكة تهريب تدعم عمليات «حزب الله» المالية

وزارة الخارجية الأميركية
29 مارس 2025 02:06

نيويورك (وام)

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أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، شبكة تهريب لبنانية على قائمة العقوبات لدعمها الفريق المالي لـ«حزب الله»، الذي يشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تدر عائدات للحزب.
وشملت العقوبات 5 أفراد وثلاث شركات مرتبطة بهم، بما في ذلك أفراد من عائلات وشركاء مقرّبين من مسؤولين بارزين في «حزب الله». 
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان من خلال استخدام الأدوات المتاحة كافة.
وكانت الخارجية الأميركية قد صنفت «حزب الله» سابقاً «منظمة إرهابية عالمية»، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

حزب الله
عقوبات أميركية
العقوبات الأميركية
لبنان
وزارة الخارجية الأميركية
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