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هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام

هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
29 مارس 2025 15:18

 قالت الشرطة الهولندية اليوم السبت إن المشتبه به في هجوم طعن أصيب فيه خمسة أشخاص في وسط أمستردام يوم الخميس هو أوكراني يبلغ من العمر 30 عاما من منطقة دونيتسك الشرقية.
ويعتقد أن الرجل أصاب الأشخاص الخمسة عشوائيا باستخدام عدة سكاكين خلال عملية الطعن بالقرب من ساحة دام المزدحمة.
وألقت السلطات القبض عليه سريعا بعد الواقعة بمساعدة المارة مما أدى إلى إصابته في ساقه.
وقالت الشرطة إنه نزل في فندق بأمستردام يوم الأربعاء، وسيمثل أمام القضاء في الأول من أبريل لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجازه.
ولم تتوصل الشرطة بعد إلى دوافع عملية الطعن وقالت إن التحقيقات جارية.

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المصدر: وام
حادثة الطعن
هولندا
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