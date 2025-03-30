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تحطم أول صاروخ مداري يُطلَق من أوروبا

لحظة إقلاع الصاروخ "سبيكتروم" من قاعدة "أندويا" الفضائية النرويجية
30 مارس 2025 17:07

تحطّم، اليوم الأحد، على اليابسة أول صاروخ مداري يُطلَق من أوروبا وتحديدا من قاعدة "أندويا" الفضائية النرويجية في القطب الشمالي، بعد رحلة استمرّت بضع ثوانٍ فقط.
بعد الإقلاع، بدأ صاروخ "سبيكتروم" المؤلف من طبقتين والذي ابتكرته شركة "إسار أيروسبايس" الألمانية الناشئة، في التأرجح ثم استدار قبل أن يسقط على الأرض، مما أحدث دوي انفجار قوي، على ما بيّنت مشاهد عُرضت عبر موقع "يوتيوب".
ويتمتع الصاروخ المداري بقدرة على وضع حمولة، مثل القمر الاصطناعي، في مدار الأرض أو خارجه.
وقبل عملية الإطلاق، التي أُرجئت مرات عدة بسبب الظروف المناخية غير المواتية، أشارت "إيسار سبايس" إلى أن أملها ضئيل في الوصول إلى مدار الأرض مع عملية الإطلاق التجريبية الأولى.
وقال دانييل ميتزلر، المشارك في تأسيس الشركة الألمانية الناشئة ورئيسها إنّ "كل ثانية من الرحلة ثمينة، لأنها تتيح لنا جمع البيانات واكتساب الخبرة".
وأكد، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن "ثلاثين ثانية من الطيران تشكل أصلا نجاحا كبيرا".
ويبلغ ارتفاع "سبيكتروم" 28 مترا وقطره مترين، ويتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى طن واحد. وقد أقلع الأحد فارغا في رحلته الأولى.
قبل عملية الإطلاق هذه، جرت أول محاولة لرحلة مدارية من أوروبا في أوائل عام 2023، بقيادة شركة "فيرجن أوربت" التابعة للملياردير ريتشارد برانسون.
وعلى عكس "إسار ايروسبايس"، لم تستخدم الشركة منصة إطلاق، بل طائرة "بوينغ 747" لإطلاق الصاروخ.
وقد فشلت المهمة وتوقفت الشركة عن العمل.

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المصدر: وكالات
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