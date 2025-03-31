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زلزال يضرب مدينة كراتشي في باكستان

زلزال
31 مارس 2025 18:46

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند في جنوب باكستان.
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال على عمق 19 كيلومترًا، وعلى بُعد 75 كيلومترًا شمالي كراتشي.
من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، على موقعها الإلكتروني، أن قوة الزلزال بلغت 4.6 درجة.
وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات.
وضرب الزلزال في الساعة 4:10 مساءً، وفقًا للهيئة نفسها. وكان هذا ثالث زلزال تشهده المدينة خلال بضعة أسابيع. ولم ترد، على الفور، أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
في يونيو من العام الماضي، شعر السكان بزلزال بقوة 3.2 درجة في عدة أجزاء من المدينة.

 



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