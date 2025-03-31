العثور على جثث جنود أميركيين فقدوا في ليتوانيا

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الاثنين، العثور على جثث ثلاثة من أربعة جنود أميركيين فقدوا في ليتوانيا الأسبوع الماضي، بعدما وجد المنقذون المركبة المدرعة التي كانوا يستقلونها في مستنقع.

وتلقت السلطات الليتوانية، الثلاثاء الماضي، تقريرا يفيد بفقدان الجنود أثناء تدريب عسكري في منطقة تمرين في مدينة بابراد (شرق) قرب الحدود مع بيلاروس.

وعملت فرق البحث والإنقاذ باستخدام المعدات الثقيلة والحفارات لإزالة الطمي من المسطح المائي قبل سحبها أخيرا في وقت مبكر الاثنين.

وقال مكتب الشؤون العامة للجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا في بيان "عثر على ثلاثة جنود من الجيش الأميركي تابعين للواء القتال المدرع الأول، فرقة المشاة الثالثة، ميتين في ليتوانيا اليوم 31 مارس".

وأضاف أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن الجندي الرابع المتبقي".

وجاء في البيان أن هويات الجنود "محجوبة في انتظار إخطار أقرب أقاربهم".

وقال قائد الفرقة الجنرال كريستوفر نورّي إن "قلوبنا مثقلة بالحزن الذي يتردد صداه بين أفراد الفرقة برمتها".

وأضاف "لكن البحث لن ينتهي إلا بعد إعادتهم جميعا إلى الوطن".

وتابع القائد العسكري "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن امتناننا لأولئك الذين ما زالوا يعملون على مدى الساعة خلال جهود البحث والإنقاذ المكثفة والتزامكم الثابت عدم الركون إلى الراحة حتى يتم العثور على الجميع".

وشاركت مئات من القوات المحلية والأجنبية في عملية انتشال المركبة المدرعة من طراز "هيركوليز إم 88".

وتستضيف ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، أكثر من ألف جندي أميركي.