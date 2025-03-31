الثلاثاء 1 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى غزة يشكرون الإمارات ويهنئون قيادتها بعيد الفطر

جهود الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
1 ابريل 2025 01:35

رفح (وام)

أخبار ذات صلة
صدمة دولية لمقتل مسعفين وعاملين إنسانيين في غزة
إسرائيل تصعد عدوانها على الضفة الغربية

تقدمت عوائل المرضى والجرحى، خلال زيارتهم للمستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء على دعمه الإنساني المستمر.
كما عبروا عن شكرهم العميق لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة، مشيدين بالمواقف النبيلة للدولة في تقديم العون والمساندة للشعب الفلسطيني، وخاصة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، التي لعبت دوراً حيوياً في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للجرحى والمرضى في قطاع غزة.
وقدم المرضى وذووهم التهنئة للفريق الطبي والبعثة الإماراتية العاملة في المستشفى الميداني الإماراتي، معربين عن امتنانهم الكبير لما يبذلونه من جهود استثنائية في توفير الرعاية الصحية والعلاج للمصابين، مؤكدين أن هذا المستشفى أصبح مصدر أمل للكثيرين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.
كما هنأ أشرف جمعة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، صاحب السمو رئيس الدولة وحكومة وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال: «نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وحكومة وشعب الإمارات، والفريق الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي».
ويواصل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح تقديم خدماته الطبية المتكاملة، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني، وحرصها الدائم على دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيف معاناتهم في هذه الظروف الاستثنائية.

الإمارات
عيد الفطر
المستشفى الميداني الاماراتي
قطاع غزة
غزة
فلسطين
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
علوم الدار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
اليوم 18:00
جهود الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
جرحى غزة يشكرون الإمارات ويهنئون قيادتها بعيد الفطر
1 ابريل 2025
جندي أوكراني يستخدم قاذفة قنابل يدوية خلال تدريب عسكري (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: نعمل مع واشنطن لإعادة بناء علاقاتنا المتضررة
1 ابريل 2025
عمال إنقاذ يبحثون عن ناجين في ماينمار (رويترز)
الأخبار العالمية
تكثيف البحث عن ناجين من زلزال ماينمار وتايلاند
1 ابريل 2025
عاملون بالمجال الإنساني يواسون بعضهم بمقتل زملائهم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
صدمة دولية لمقتل مسعفين وعاملين إنسانيين في غزة
1 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©