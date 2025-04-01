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واشنطن: تشكيل حكومة جديدة في سوريا «خطوة إيجابية»

المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس (وكالات)
2 ابريل 2025 01:44

هدى جاسم (واشنطن، بغداد)

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أعربت الولايات المتحدة عن الأمل في أن يشكل إعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل حكومة جديدة «خطوة إيجابية» نحو سوريا شاملة وممثلة لجميع الأطياف. وقالت المتحدث باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في إيجاز صحفي مساء أمس، إن الولايات المتحدة «تدرك معاناة الشعب السوري خلال عقود وتأمل بأن يمثل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة وممثلة للجميع».  
وأكدت أن الولايات المتحدة تدرس وتواصل تقييم سلوك الحكومة المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناء على ذلك، مضيفة أن أي تعديل في السياسة الأميركية تجاه السلطات السورية فيما يتعلق بالعقوبات سيستند إلى تقييم تلك الإجراءات. 
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع السبت الماضي تشكيل حكومة جديدة في سوريا بعد أربعة أشهر من تولي حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد مؤقتاً. 
في الأثناء، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، خلال اتصال هاتفي مع  الرئيس السوري أحمد الشرع، موقف بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري، مؤكدًا أهمية أن تضم العملية السياسية كل الأطياف والمكونات، وأن تصب في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكل المنطقة.

الولايات المتحدة
واشنطن
سوريا
الخارجية الأميركية
أحمد الشرع
محمد شياع السوداني
العراق
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