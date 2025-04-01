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«اليونيسف»: مقتل 322 طفلاً خلال عشرة أيام في غزة

الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
2 ابريل 2025 01:44

الأمم المتحدة (وكالات)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، مقتل ما لا يقل عن 322 طفلاً خلال عشرة أيام في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل القصف بعد هدنة استمرت شهرين.
وأفادت «اليونيسف» في بيان أن انهيار وقف إطلاق النار واستئناف القصف العنيف والعمليات البرية في قطاع غزة تسببا بمقتل ما لا يقل عن 322 طفلاً وإصابة 609 آخرين بجروح، أي بمعدل أكثر من مئة طفل يقتلون أو يشوهون يومياً خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وتابعت «اليونيسف» أن معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو مساكن متضررة، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا في الغارة على قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.
وذكرت رئيسة «اليونيسف» كاثرين راسل في البيان أن وقف إطلاق النار كان يوفر شبكة أمان كان أطفال غزة بحاجة يائسة إليها. وتابعت أن الأطفال غرقوا من جديد الآن في دوامة من أعمال العنف القاتلة والحرمان.

الأمم المتحدة
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