الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء انفجار في مصنع للألعاب النارية بالهند

قتلى جراء انفجار في مصنع للألعاب النارية بالهند
2 ابريل 2025 00:52

قُتل 21 شخصاً على الأقل وأُصيب خمسة آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار في مصنع غير قانوني للألعاب النارية في الهند، حسبما أعلنت السلطات.وأدى الانفجار إلى تناثر الأشلاء والحجارة والمعادن إلى مسافات بعيدة من المجمع الصناعي الواقع في مدينة ديسا في ولاية غوجارات (شمال غرب).
وقال المتحدث باسم حكومة الولاية ريشيكيش باتيل إنّ «انفجاراً ضخماً وقع في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف الخرساني»، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.
من جانبه، قال المسؤول في الشرطة سي. إل. سولانكي، إنّ «عدد القتلى في هذا الحادث الذي وقع في وحدة تصنيع الألعاب النارية، ارتفع الآن إلى 21».
وكانت السلطات أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 18 شخصاً على الأقل.

أخبار ذات صلة
الهند توسع حضورها في سوق السفر العربي 2025 بدبي
الهند تجري مناورات بحرية مع دول أفريقية
المصدر: آ ف ب
الهند
آخر الأخبار
خلال توزيع كسوة العيد على الأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم هدايا العيد لأطفال المستشفى الميداني الإماراتي
2 ابريل 2025
صبي يجلس في عربة تحمل أكياس دقيق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة بلا خبز.. كارثة إنسانية مروعة تعصف بالقطاع
2 ابريل 2025
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس (وكالات)
الأخبار العالمية
واشنطن: تشكيل حكومة جديدة في سوريا «خطوة إيجابية»
2 ابريل 2025
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: مقتل 322 طفلاً خلال عشرة أيام في غزة
2 ابريل 2025
مركبات متضررة عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الغارات الإسرائيلية اغتيال للقرار الأممي 1701
2 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©