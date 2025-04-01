قتلى جراء انفجار في مصنع للألعاب النارية بالهند

قُتل 21 شخصاً على الأقل وأُصيب خمسة آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار في مصنع غير قانوني للألعاب النارية في الهند، حسبما أعلنت السلطات.وأدى الانفجار إلى تناثر الأشلاء والحجارة والمعادن إلى مسافات بعيدة من المجمع الصناعي الواقع في مدينة ديسا في ولاية غوجارات (شمال غرب).

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية ريشيكيش باتيل إنّ «انفجاراً ضخماً وقع في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف الخرساني»، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

من جانبه، قال المسؤول في الشرطة سي. إل. سولانكي، إنّ «عدد القتلى في هذا الحادث الذي وقع في وحدة تصنيع الألعاب النارية، ارتفع الآن إلى 21».

وكانت السلطات أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 18 شخصاً على الأقل.