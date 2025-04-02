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سيناتور يحطم الرقم القياسي لأطول خطاب في مجلس الشيوخ الأميركي

السناتور الأميركي كوري بوكر يتحدث في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن
2 ابريل 2025 08:35

حطم السيناتور الديموقراطي الأميركي كوري بوكر يوم الثلاثاء رقما قياسيا في مجلس الشيوخ الأميركي من خلال إلقاء خطاب استمر أكثر من 25 ساعة. تناول خلاله سياسات الرئيس ترامب. بدأ السيناتور الديموقراطي خطابه مساء الاثنين وانتهى بعد 25 ساعة و5 دقائق، ليحطم الرقم القياسي السابق، مما أثار التصفيق في القاعة.
ووفقا لقواعد الكونجرس، يمكن للسيناتور أن يتحدث لمدة غير محدودة طالما أنه لا توجد قيود خاصة على المناقشة. ويجب على السيناتور أن يبقى واقفا ويمكنه أخذ فترات راحة قصيرة جدا خلال خطابه. وكان أطول خطاب موثق في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي حتى ذلك الحين قد ألقاه السيناتور ستروم ثيرموند عام 1957، واستمر 24 ساعة و18 دقيقة.

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المصدر: وكالات
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مجلس الشيوخ الأميركي
دونالد ترامب
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