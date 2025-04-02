عواصف قوية تضرب جزراً يونانية لليوم الثاني

تعرضت جزر يونانية يوم أمس، لعواصف شديدة لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت جزيرة كريت أشد الأمطار، بينما عملت السلطات في جزيرتي باروس وميكونوس على إزالة السيارات المقلوبة والحطام بعد العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة.

وتسببت العواصف في جزيرة باروس، في دفع السيارات إلى البحر وغمرت المياه والمياه الطينية المنازل والشركات، وطلبت السلطات المساعدة الطارئة من الحكومة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية.

كما تعرضت ميكونوس المجاورة لعواصف بردية ورياح قوية.

وساعدت فرق الإنقاذ في كريت سبعة أشخاص في مركبات عالقة بسبب الفيضانات، بينما تم الإبلاغ عن انهيارات صخرية وإغلاق طرق في الجزيرة بعد أن دفعت العاصفة نحو الجنوب الشرقي خلال الليل.

وتم تسجيل أعلى معدل هطول للأمطار في الأربع والعشرين ساعة الماضية بالقرب من ميناء خانيا في كريت، وفقا للمرصد الوطني لأثينا.

وواجهت رودس رياحا عاتية تسببت في اقتلاع أشجار وإلحاق الضرر بالمركبات. وتم إغلاق المدارس في عدة جزر، وأوقفت العواصف أو عطلت خدمات العبارات.

وتأثرت بشدة الجزر في سلسلة سيكلاديس في بحر إيجه الأوسط، وهي وجهة سياحية مشهورة بشواطئها ومنازلها البيضاء. وجاءت العواصف بعد أسابيع قليلة من حدوث سلسلة زلازل نادرة أجبرت الآلاف على الفرار من سانتوريني والجزر المجاورة لها مثل إيوس وأمورجوس وآنافي.