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النيجر: الإفراج عن عشرات المعتقلين والإبقاء على الرئيس بازوم

جانب من أحد شوارع العاصمة نيامي (أرشيفية)
3 ابريل 2025 01:04

الجزائر (الاتحاد) 

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أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس، الإفراج عن نحو 50 معتقلاً من المدنيين والعسكريين، فيما أبقى على الرئيس محمد بازوم المعتقل منذ أواخر يوليو 2023.
وقالت الأمانة العامة لدى حكومة النيجر، في بيان بثه التلفزيون الرسمي «إن هؤلاء الأشخاص يستفيدون من الإفراج تجسيداً لتوصيات جلسات الحوار الذي عقد شهر فبراير الماضي». 
وأضافت أن قائمة المفرج عنهم تضم وزير النفط السابق، ووزير الدفاع السابق، ووزير المالية السابق، وكذلك وزير الطاقة.
وأوضحت الأمانة أنه تم أيضاً إطلاق سراح رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد فوماكوي جادو، والصحفي عثمان تودو، إلى جانب السفير السابق لدى نيجيريا آلات موغاسكيا.

النيجر
رئيس النيجر
المجلس العسكري
محمد بازوم
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