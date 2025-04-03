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ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة

ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة
3 ابريل 2025 22:28

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس اليوم الخميس إن قرار إدارة ترامب بشأن مشترٍ أميركي لتطبيق التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة تيك توك سيصدر قبل مهلة محددة بنهاية هذا الأسبوع.
وتزايد عدد المتقدمين لشراء تيك توك مع قرب انتهاء المهلة يوم السبت لإيجاد مالك غير صيني للتطبيق في ظل التهديد بحظره داخل الولايات المتحدة.
وقال فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز «سيصدر القرار قبل الموعد النهائي». وأضاف «أعتقد أننا في وضع جيد. سنواصل العمل على ذلك».
وقال لبرنامج فوكس اند فريندز «أمامنا يومان لمواصلة العمل على الأمر، ولإتمام بعض الأمور، وبالطبع، سنترك الرئيس يعلن قرارنا النهائي».
وأثار مسؤولون أميركيون مخاوف أمنية بشأن علاقات التطبيق بالصين، وهو ما نفاه تيك توك وشركة بايت دانس المالكة له. واجتمع مسؤولو إدارة ترامب أمس الأربعاء لمناقشة الخيارات المختلفة بشأن التطبيق.
وأمازون، وبشكل منفصل، تحالف بقيادة تيم ستوكلي، مؤسس منصة أونلي فانز، أحدث من أعلنوا عن رغبتهم في الاستحواذ على تيك توك.
وقال فانس والمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن أي إعلان عن صفقة سيصدر عن ترامب نفسه.
وقالت ليفيت في مقابلة مع شبكة نيوز نيشن الإخبارية «يأمل الرئيس في إبرام صفقة. وذكر أنه يحتفظ بحق التمديد إذا لزم الأمر».

 

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