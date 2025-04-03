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عشرات المستوطنين المتطرفين يجددون اقتحام المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
4 ابريل 2025 01:02

القدس (الاتحاد)

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين أمس، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وتجولوا في باحاته بحماية من القوات الإسرائيلية، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى.
وفي سياق آخر، نفّذت القوات الإسرائيلية، أمس، عمليات هدم واسعة في بلدة «الخضر» جنوب مدينة بيت لحم، وذلك في إطار اعتداءاتها المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.
كما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية ومدرعات إلى مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ73 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.
وواصلت تدريباتها العسكرية في محيط حاجز «الجلمة» العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان. 
ويقطن المحافظة 360 ألف نسمة، وتشير التقديرات إلى أن الدمار طال 600 منزل في المخيم، وكامل البنية التحتية.

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