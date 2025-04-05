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استعدادات لمغادرة الرئيس الكوري الجنوبي المقر الرئاسي

استعدادات لمغادرة الرئيس الكوري الجنوبي المقر الرئاسي
5 ابريل 2025 11:05

 يستعد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون هي للانتقال من مقر إقامتهما الرسمي في منطقة هانام في سول، وذلك بعد يوم واحد من عزله من منصبه بحكم من المحكمة الدستورية.
وحتى اليوم السبت، لم يتم الكشف عن موعد محدد لمغادرتهما. ومن المتوقع أن تستغرق الاستعدادات للانتقال والترتيبات الأمنية في مسكنهما الخاص بمنطقة سيوتشو في سول عدة أيام، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وكان الزوجان قد بقيا في منزلهما في سيوتشو خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته في عام 2022 أثناء تجديد المقر الرئاسي الرسمي في هانام.
ويتكهن البعض أيضا باحتمالية عدم عودة يون وزوجته إلى منزلهما في سيوتشو والانتقال إلى مكان آخر. وقالت هيئة الأمن الرئاسي إنها ستوفر الأمن للرئيس المعزول، حسب القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أصدرت أمس الجمعة حكما بعزل يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة له في غضون 60 يوما، والتي يتوقع الكثيرون أن تجرى في 3 يونيو المقبل.

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المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
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