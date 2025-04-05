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نيسان تدرس نقل عمليات إنتاج السيارات إلى أميركا

نيسان تدرس نقل عمليات إنتاج السيارات إلى أميركا
5 ابريل 2025 13:37

 ذكرت صحيفة نيكي اليوم السبت أن شركة نيسان موتور تدرس نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأمريكية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول الصيف لتجنب عملية التصدير.
وتخطط شركة صناعة السيارات اليابانية لخفض الإنتاج في مصنعها في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز روج إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما قال التقرير دون ذكر مصدر معلوماته.
وأضاف التقرير أن سيارة روج الرياضية، وهي طراز رئيسي في السوق الأمريكية، تنتجها نيسان حاليا في فوكوكا والولايات المتحدة.

المصدر: د ب أ
نيسان
نيسان موتور
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