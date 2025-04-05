السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

صورة مجمعة للرئيسين السيسي وماكرون
5 ابريل 2025 19:40

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقال محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر.
وأضاف المتحدث أن الاتصال "تناول أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر".
وذكر أن الاتصال تطرق إلى "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع. وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية".
وأضاف الشناوي أن الرئيسين "شددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة".

أخبار ذات صلة
بريطانيا وفرنسا تخشيان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته البرية شمال غزة
المصدر: رويترز
عبد الفتاح السيسي
إيمانويل ماكرون
قطاع غزة
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
اليوم 18:48
محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
علوم الدار
محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
اليوم 22:53
أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
الرياضة
أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
اليوم 22:47
حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي
اليوم 22:38
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
اليوم 22:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©