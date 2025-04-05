السيسي وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر.

وأضاف المتحدث أن الاتصال "تناول أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر".

وذكر أن الاتصال تطرق إلى "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع. وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية".

وأضاف الشناوي أن الرئيسين "شددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة".