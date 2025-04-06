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رئيس البرلمان العربي ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي يؤكدان دعم الشعب الفلسطيني

رئيس البرلمان العربي ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي يؤكدان دعم الشعب الفلسطيني
6 ابريل 2025 14:35

 أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ومعالي السيدة تنزيلا نارباييفا، رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان، ضرورة دعم الجهود العربية والإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية.

 

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي، معالي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري.

 

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات العربية الأوزبكية في المجالات كافة، وخاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والنقل، ودعم قضايا المرأة والشباب.

 

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وفي هذا السياق، أكد رئيس البرلمان العربي أن العلاقات بين الدول العربية وجمهورية أوزبكستان تشهد تقدما متناميا على المستوى الحكومي، وأنه يجب أن يكون هناك تقدم مواز لتلك العلاقات على المستوى البرلماني أيضا.

 

بدورها ثمنت السيدة تنزيلا نارباييفا، جهود البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن بلادها تؤمن بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، ومؤكدة رفض بلادها للجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

 

المصدر: وام
الشعب الفلسطيني
أوزبكستان
البرلمان العربي
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