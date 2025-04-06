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قتلى في الكونغو الديمقراطية جراء فيضانات

فيضانات تملأ شوارع كينشاسا
6 ابريل 2025 20:21

قال مسؤول في قطاع الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إن نحو 30 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات في العاصمة كينشاسا بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في تدمير منازل وطرق.
وأضاف وزير الصحة في منطقة العاصمة "العدد مبدئي لكن حتى الآن هناك نحو ثلاثين قتيلا".
وفاض نهر "ندجيلي"، الذي يمر عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة، عن ضفتيه مساء يوم الجمعة مما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي وتقطع السبل بسائقين منذ مساء أمس السبت.

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  • فيضانات في كينشاسا
    فيضانات في كينشاسا

وقالت امرأة تسكن في العاصمة "في طريق العودة إلى المنزل من المطار الليلة الماضية لاستقبال صديق، قضينا الليل في السيارة بسبب عدم وجود مكان آمن لركن السيارة".
وانقطعت الكهرباء والمياه عن عدة أحياء.
وأرجع دانييل بومبا لوباكي حاكم كينشاسا، في خطاب نقله التلفزيون، سبب سقوط بعض القتلى إلى وجود مساكن عشوائية غير قانونية وهدد بإخلاء تلك المساكن.

المصدر: رويترز
الكونغو الديمقراطية
الكونجو الديمقراطية
فيضانات
كينشاسا
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