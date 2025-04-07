تحطم مروحية في اليابان

سقطت مروحية إسعاف في البحر في جنوب غرب اليابان ما أسفر عن مقتل المريض وشخصين آخرين، حسبما أعلن خفر السواحل الياباني. وتمكن خفر السواحل من إنقاذ الطيار وميكانيكي المروحية، والممرضة ، بعد أن عثر عليهم في المياه متشبثين بأطواق نجاة قابلة للنفخ. وقال مسؤول في خفر السواحل تماشيا مع اللوائح، إن الثلاثة يعانون من انخفاض حرارة الجسم لكنهم كانوا في كامل وعيهم. . وتم انتشال جثث الطبيبة والمريضة ومرافقها في وقت لاحق بواسطة مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية. ونشر خفر السواحل طائرتين وثلاث سفن في المنطقة في إطار عملية الإنقاذ. وكانت المروحية متجهة إلى مستشفى في فوكوكا من مطار في محافظة ناجازاكي عندما تحطمت، وفقا لخفر السواحل. وقال خفر السواحل اليوم الاثنين إن التحقيق لا يزال جاريا في سبب الحادث.