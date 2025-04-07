لأول مرة.. زيلينسكي يقر بوجود قوات أوكرانية في بيلغورود الروسية

أقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صراحة ولأول مرة اليوم الاثنين، بوجود قوات أوكرانية في منطقة بيلغورود الروسية لحماية البلدات الأوكرانية القريبة من الحدود.

وفي خطابه المسائي المصور، قال زيلينسكي إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، قدّم تقريرا عن "خط المواجهة ووجودنا في منطقتي كورسك وبيلغورود".

وأضاف "نواصل عملياتنا النشطة في المناطق الحدودية... هدفنا الرئيسي يبقى كما هو.. حماية أرضنا ومجتمعاتنا في منطقتي سومي وخاركيف".

كانت قوات أوكرانية قد توغلت داخل منطقة كورسك الروسية في أغسطس الماضي.