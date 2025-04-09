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إندونيسيا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة «مؤقتاً»

فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
10 ابريل 2025 01:34

جاكرتا (وكالات)

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قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أمس، إن بلاده ستقدم مأوى مؤقتاً للجرحى والأطفال الفلسطينيين الذين تيتموا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وقال سوبيانتو «نحن مستعدون لإجلاء هؤلاء المصابين أو الأشخاص المصابين بصدمات نفسية والأيتام إذا أرادوا الإجلاء إلى إندونيسيا، ونحن مستعدون لإرسال طائرات لنقلهم»، مضيفاً أنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته بمناقشة خطط الإجلاء مع السلطات الفلسطينية على الفور.
وأضاف أن إندونيسيا مستعدة لإجلاء دفعة أولى تضم نحو ألف ضحية، وسيبقون في البلاد حتى يتعافوا تماماً من إصاباتهم ويصبح قطاع غزة آمناً بما يكفي للعودة إليه.
وتابع سوبيانتو أن هذه الخطوة ليست لإعادة توطينهم بشكل دائم. 
وقال إنه سيتشاور بشأن عمليات الإجلاء المخطط لها مع دول في الشرق الأوسط، التي استقبل بعضها أيضاً فلسطينيين لأسباب إنسانية.
وأضاف أن دولاً أخرى دعت إندونيسيا إلى تعزيز دورها في السعي إلى حل للصراع في غزة. ولطالما كانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، داعمة قوية للفلسطينيين.
وتابع سوبيانتو «هذا أمر معقد، ليس سهلاً، ولكنني أعتقد أنه يشجع الحكومة الإندونيسية على الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً».

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برابوو سوبيانتو
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