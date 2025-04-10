الخميس 10 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني داخل أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
10 ابريل 2025 18:50

أعلنت روسيا السيطرة على بلدة في منطقة سومي الحدودية الأوكرانية، اليوم الخميس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الجيش الروسي سيطر على قرية جورافكا الواقعة على الحدود.
وكانت روسيا قد أعلنت، الأحد، الاستيلاء على بلدة صغيرة في المنطقة، لكن أوكرانيا نفتذلك لاحقا.
في صيف عام 2024، شن الجيش الأوكراني هجوما في منطقة كورسك، ففاجأ القوات الروسية واحتل أكثر من ألف كيلومتر مربع.
وتمكنت القوات الروسية من استعادة مساحات كبيرة من المنطقة خلال مارس الماضي، ولا سيما بلدة سودجا التي كان الأوكرانيون يعتمدونها قاعدة رئيسية لعملياتهم في المنطقة.
وقال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي الأربعاء لوسيلة إعلام محلية إن الروس شنوا هجمات في منطقتي سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا، لإنشاء "مناطق عازلة" ومنع المزيد من التوغلات الأوكرانية.
وتنفذ أوكرانيا حاليا هجوما آخر عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن "الإجراءات" التي اتخذتها قواته في المنطقة تهدف إلى الدفاع عن منطقتي سومي وخاركيف.

أخبار ذات صلة
وفد أميركي وروسي يبحثان إعادة العمل بسفارتي البلدين
الإمارات تستضيف عملية تبادل سجناء بين أميركا وروسيا
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
السيطرة على قرية
آخر الأخبار
دبي تتصدر المشهد العالمي في إدارة الطوارئ والأزمات بتقنيات رائدة في "قمة أبوظبي"
علوم الدار
دبي تتصدر المشهد العالمي في إدارة الطوارئ والأزمات بتقنيات رائدة في "قمة أبوظبي"
اليوم 19:01
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني داخل أوكرانيا
اليوم 18:50
أعضاء من الوفد الأميركي يغادرون القنصلية الروسية في إسطنبول
الأخبار العالمية
وفد أميركي وروسي يبحثان إعادة العمل بسفارتي البلدين
اليوم 18:30
استقبال عدائي لحارس أستون فيلا من جماهير سان جيرمان
الرياضة
استقبال عدائي لحارس أستون فيلا من جماهير سان جيرمان
اليوم 18:30
فابريجاس مرشح لتدريب لايبزج
الرياضة
فابريجاس مرشح لتدريب لايبزج
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©