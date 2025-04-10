روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني داخل أوكرانيا

أعلنت روسيا السيطرة على بلدة في منطقة سومي الحدودية الأوكرانية، اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الجيش الروسي سيطر على قرية جورافكا الواقعة على الحدود.

وكانت روسيا قد أعلنت، الأحد، الاستيلاء على بلدة صغيرة في المنطقة، لكن أوكرانيا نفتذلك لاحقا.

في صيف عام 2024، شن الجيش الأوكراني هجوما في منطقة كورسك، ففاجأ القوات الروسية واحتل أكثر من ألف كيلومتر مربع.

وتمكنت القوات الروسية من استعادة مساحات كبيرة من المنطقة خلال مارس الماضي، ولا سيما بلدة سودجا التي كان الأوكرانيون يعتمدونها قاعدة رئيسية لعملياتهم في المنطقة.

وقال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي الأربعاء لوسيلة إعلام محلية إن الروس شنوا هجمات في منطقتي سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا، لإنشاء "مناطق عازلة" ومنع المزيد من التوغلات الأوكرانية.

وتنفذ أوكرانيا حاليا هجوما آخر عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن "الإجراءات" التي اتخذتها قواته في المنطقة تهدف إلى الدفاع عن منطقتي سومي وخاركيف.