النمسا ترحب بخطط ألمانيا لتشديد سياسة اللجوء

أعربت النمسا عن دعمها لخطط الحكومة الألمانية الجديدة، المتعلقة بتشديد سياسة اللجوء. وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، بأن ألمانيا تؤيد بذلك نهج النمسا الصارم. وقال المتحدث: "مكافحة تهريب البشر وسوء استغلال أنظمة اللجوء، لا تكون فعالة إلا من خلال الجهود المشتركة".

وكان الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، وشقيقه الأصغر الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، توصلا أمس الأربعاء إلى اتفاق ائتلافي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من يسار الوسط، يتضمن بندا مثيرا للجدل يسمح برفض طلبات اللجوء عند المعابر الحدودية.

وينص اتفاق الائتلاف على: "أن نقوم بعمليات رفض طلبات اللجوء على الحدود المشتركة، وأيضا بما يشمل طلبات اللجوء، بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين".