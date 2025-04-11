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بوتين يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تسوية في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي
11 ابريل 2025 19:35

بدأ، اليوم الجمعة في العاصمة موسكو، لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية على ما أعلن الكرملين.
يأتي اللقاء بعدما دعا ترامب، روسيا إلى "التحرك" للتقدم نحو تسوية للأزمة  في أوكرانيا.
ونشرت الرئاسة الروسية، في حسابها عبر تطبيق تلغرام، مقطعا مصورا يظهر بوتين مصافحا ويتكوف. وفي وقت سابق، أوضح الكرملين أنهما سيبحثان خصوصا في النزاع في أوكرانيا.
بعد ثلاث سنوات على بدء الأزمة، يأمل ترامب في إنهائها.
واعتبر ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أن "على روسيا أن تتحرك"، مشيرا إلى أن الأزمة، التي بدأت مطلع العام 2022، "عبثية" و"كان يجب ألا تقع".
وتجري إدارة الرئيس ترامب محادثات منفصلة مع كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين.
في ما يتعلق باللقاء مع ويتكوف، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن "بوتين سيستمع إليه. المحادثة ستتطرق إلى مختلف جوانب التسوية الأوكرانية. ثمة العديد من الجوانب، والموضوع معقد للغاية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية.
لكن الكرملين لا يتوقع تحقيق "اختراقات" دبلوماسية خلال المحادثات، بحسب بيسكوف.
وأوضح المتحدث أن "عملية تطبيع العلاقات والبحث عن أرضية للمضي نحو تسوية (النزاع في أوكرانيا) جارية"، مردفا أن "العمل الجاد مستمر. ومن الطبيعي أن يحمل ويتكوف (...) شيئا من رئيسه إلى بوتين".

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