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«الصحة العالمية»: حظر المساعدات يحد من قدرة تشغيل مستشفيات غزة

جرحى ينتظرون العلاج في مستشفى شمال قطاع غزة (أرشيفية)
12 ابريل 2025 01:36

غزة (الاتحاد)

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أكد الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، أن حظر المساعدات عن غزة يشكل تحدياً لقدرة المنظمة على مواصلة تشغيل المستشفيات بالقطاع.
وقال بيبركورن في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أمس، إن مخزونات المنظمة من الأدوية والإمدادات والمعدات تشهد انخفاضاً حاداً مما يصعب توفيرها للمستشفيات في ظل تصاعد العنف.
ولفت إلى أن «مستودع المنظمة الدولية يعاني من نقص خطير في المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية ووحدات الدم والأنسولين وأدوية ارتفاع ضغط الدم وأجهزة الاستنشاق والقسطرة وأدوية قصور القلب وأدوية السرطان وأمراض المناعة الذاتية ولوازم نقل الدم والأدوات الجراحية - العظام والوجه والأضلاع وترقيع الجلد وجراحة الأوعية الدموية والخيوط الجراحية وأدوات الولادة القيصرية وغيرها».
ونوه ممثل منظمة الصحة العالمية إلى نفاد مخزون المنظمة من الحليب العلاجي والمضادات الحيوية الوريدية لعلاج الالتهابات الشديدة ومستهلكات العظام مثل المثبتات الخارجية ومسكنات الألم وأدوية خفض ضغط الدم والأنسولين وقطع غيار سيارات الإسعاف ومحطات الأكسجين.

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