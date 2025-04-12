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إسرائيل تواصل عملياتها في طولكرم ومخيميها

جنود إسرائيليون في مركبة عسكرية بمدينة طولكرم (أرشيفية)
13 ابريل 2025 01:02

جنيف (وام) 

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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ76 على التوالي، ولليوم الـ63 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني مستمر.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن الجيش الإسرائيلي دفع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بتعزيزات عسكرية من الآليات ومدرعات إلى المدينة، وتمركزت في محيط دوار السلام في الحي الشرقي، وأعاقت حركة السير، ونفذ جنود الجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش دقيقة للمركبات وهويات المواطنين.
في الأثناء، أعلنت رافينا شامداسانى، المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن إصدار القوات الإسرائيلية لأوامر الإخلاء المستمرة أدت إلى تهجير الفلسطينيين في غزة قسراً إلى مساحات متناقصة، حيث لا تتوافر لهم سوى فرص ضئيلة أو معدومة للحصول على الخدمات الأساسية. وأكدت شامداسانى، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى النقل القسري، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي لافتة إلى أن الضربات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في جميع أنحاء غزة دون ترك أي مكان آمن. وقالت إن توجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين غير مشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب.

الجيش الإسرائيلي
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